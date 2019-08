Toninelli, la gaffe sullo sblocco della Asti-Cuneo: in diretta mostra quella foto – Il video

Un annuncio certamente positivo quello dello sblocco del cantiere dell’Asti-Cuneo, una notizia da comunicare a gran voce, specie in questa fase di difficoltà legata al «sì» al Tav.

E così ha fatto il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ieri, in diretta Facebook, con tanto di immagini in A4 stampate a colori per mostrare agli spettatori il tratto autostradale interessato da lavori.

Peccato però che le foto – mostrate con l’entusiasmo che contraddistingue chi raggiunge un traguardo – fossero sbagliate, si riferissero a un altro tratto con cantieri fermi.

Secondo quanto riporta La Stampa, il tratto indicato da Toninelli è quello successivo per il quale invece non c’è ancora certezza sui tempi di riapertura del cantiere, fermo da circa 12 anni.

