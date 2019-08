Bergamo, tampona due giovani dopo una lite: morto anche l’altro ragazzo di 18 anni

Matteo Ferrari, 18 anni, non ce l’ha fatta. Anche lui, come l’amico di 21 anni Luca Carissimi, ha perso la vita dopo che lo scooter su cui erano a bordo è stato tamponato (con ogni probabilità volontariamente) dal 33enne Matteo Scapin.

Il giovane al volante della vettura è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso e sulla vicenda sta indagando la Polizia Stradale di Bergamo.

Tutto sarebbe accaduto intorno alle 4 del mattino dopo una lite fuori da una discoteca ad Azzano San Paolo, nel bergamasco, ma la dinamica è ancora poco chiara, e gli investigatori sono ancora al lavoro. I giovani, stando alle prime informazioni, erano appena usciti dalla discoteca Setai di Orio al Serio (Bergamo) quando sono stati tamponati da un’auto, forse una Mini Cooper, guidata da Matteo Scapin , 33 anni, di Curno.

In un primo momento l’uomo si è allontanato dal luogo dell’incidente, per poi presentarsi più tardi alla polizia. Sembra anche che fra i tre ci fosse stata prima una lite per futili motivi, forse degli apprezzamenti poco graditi a una ragazza.

Nella foto di copertina Matteo Ferrari

Leggi anche: