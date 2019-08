Salvini avverte il M5s: «Conseguenze se votate contro la Tav». Il pubblico urla: «Mandali a casa»

Nel giorno del voto di fiducia sul decreto sicurezza bis – la cui approvazione è appesa a una manciata di voti – Matteo Salvini prova a legare le mani al Movimento 5 Stelle, lanciando l’ennesimo avvertimento sulla Tav: «Se mercoledì voterete la mozione contro l’opera – ha detto il vicepremier a Nerviano, vicino a Milano, durante un comizio – voterete contro il Governo, contro l’Italia e contro gli italiani e noi ne trarremo le conseguenze».

Per il M5s si tratta di un aut aut duro da digerire: il sì di Conte alla linea ferroviaria alta velocità Torino-Lione ha scatenato un terremoto dentro il Movimento e una frattura con la base. Rinunciare anche all’ultima battaglia in Parlamento per evitare di incorrere nelle ire di Salvini e scongiurare una crisi di Governo non farebbe altro che alimentare le accuse che i No Tav hanno già rivolto ai Cinque Stelle: «Pensate solo alla poltrona».

La risposta di Toninelli

«Il governo non cadrà. Salvini minacci chi vuole. La mozione impegna il parlamento in quanto organo che ha approvato l’accordo internazionale e non il governo. Questo significa che non ci saranno problemi dal punto di vista della tenuta del governo», ha detto il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli.

Il commissario europeo e l’autonomia

Salvini ha assicurato di aver fatto al premier Giuseppe Conte due nomi da sottoporre alla nuova presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, scaricando la patata bollente nelle mani del premier.

La ‘partita’ per la nomina dei commissari europei «la sta gestendo Conte: noi abbiamo dato i nostri nomi e vogliamo qualcuno che si occupi di lavoro, di economia, di commercio, di agricoltura e di concorrenza, di imprese, insomma di qualcosa di concreto, di Made in Italy», ha detto, arrivando a Nerviano.

Ieri, infine, la stoccata sull’Autonomia regionale su cui il governo gialloverde proprio non riesce a trovare una quadra. «I nemici dell’ Autonomia sono alcuni politici ladri e incapaci del Sud, che da 50 anni derubano il Paese. Con l’Autonomia gli incapaci vanno a casa», ha detto il vicepremier leghista.

