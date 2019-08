Greta è partita per New York: in viaggio due settimane in barca a vela a emissioni zero

È partita intorno alle 16.30 a vele spiegate la Malizia II, la barca a vela a emissioni zero che l’attivista svedese Greta Thunberg ha scelto per percorrere il tratto via mare da Plymouth (Inghilterra) a New York.

We are on our way!

Leaving Plymouth and heading for New York. Follow our journey here https://t.co/qJn5ShWQbB pic.twitter.com/U2Lbv3Xgzs — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 14, 2019

La barca trasporterà la candidata al premio Nobel per la Pace attraverso tutto l’Oceano Atlantico, fino a raggiungere la città statunitense in tempo per il vertice sul clima previsto per il 23 settembre, e dove Thunberg è stata invitata a intervenire.

La Malizia II è di proprietà di Pierre Casiraghi, il figlio di Carolina e nipote del Principe Ranieri di Monaco e dell’attrice americana Grace Kelly, ed è stata attrezzata con pannelli solari e turbine sottomarine per generare elettricità, che durerà per due settimane. Niente servizi igienici o doccia fissa: c’è solo un piccolo fornello a gas cibo liofilizzato.



Il viaggio di Thunberg si può seguire in diretta su una mappa online in continuo aggiornamento. A guidare l’imbarcazione è lo skipper tedesco Boris Herrman

