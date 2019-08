Brexit, l’Ue dice di no a Johnson sull’Irlanda: serve un piano B per evitare il caos al confine

L’Unione europea ha bocciato la proposta del premier UK Boris Johnson per un’alternativa al ‘backstop’, il piano b per evitare il ritorno a un confine duro tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica irlandese nel caso di un’uscita senza accordo.

«Diamo il benvenuto all’impegno britannico per un divorzio ordinato, che è nel migliore interesse sia dell’Ue che del Regno Unito, ma notiamo anche che non è stata proposta una soluzione legale per evitare una frontiera fisica sull’isola di Irlanda», risponde la portavoce della Commissione europea Natasha Bertaud.

The backstop is an insurance to avoid a hard border on the island of Ireland unless and until an alternative is found. Those against the backstop and not proposing realistic alternatives in fact support reestablishing a border. Even if they do not admit it.