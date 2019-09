La stabilità non è solo una legge: lunga (breve) vita al Governo Conte-bis

In Italia le crisi di governo son sempre dietro l’angolo. Basti pensare che negli ultimi 30 anni, nel nostro Paese si sono susseguiti 21 governi. In Germania 10 – come in Spagna – mentre in Francia solo 6. Se ci soffermiamo invece soltanto sul numero di premier, negli ultimi 30 anni hanno ricoperto la carica più importante 13 primi Ministri in Italia, 5 in Francia e Spagna, solo 3 in Germania.

Non è tutto, con l’alternarsi così veloce di governi in carica, cambiano anche i ministri, i sottosegretari e tutto il sottobosco di nomine governative. Basti pensare che negli ultimi 30 anni in Italia solo di ministri ne son stati nominati ben 321 (di cui solo il 15% donne).

Il continuo e rapido susseguirsi di governi non è un male di per sé, ma innegabile è l’instabilità politica-economica che esso comporta. Per capire meglio, utili sono i dati presenti nel “Cross National Time Series Data Archive” secondo cui nell’arco degli ultimi 30 anni (1989-2019), l’Italia è il Paese che in media ha registrato il maggior numero di crisi governative.

Dal 1989 infatti l’Italia ha registrato quasi una crisi politica all’anno (0.99), posizionandosi al di sopra di tutti i Paesi di cui sono disponibili i dati. Il seguente grafico sintetizza i risultati rispetto all’indice di instabilità politica: più rosso è il Paese, più crisi di governo si son susseguite nel corso dei ultimi 3 decenni.

Indice di instabilità politica (media per 1989-2019)

Fonte: Cross National Time Series Data Archive (2018) – I paesi con valore 0 non sono visualizzati

Il grafico parla da solo. L’instabilità politica negli ultimi trentanni è stata di casa in Italia. Dopo di noi, troviamo il Pakistan, il Perù e il Nepal. Mentre qualsiasi altro Paese europeo registra un indice di stabilità decisamente inferiore.

Cosa possiamo dire rispetto all’incidenza della instabilità politica sull’economia del Paese? Esiste una lunga e approfondita letteratura economia sul nesso fra instabilità politica e performance dell’economia: Paesi con incertezza politica maggiore hanno meno investimenti, diminuisce la produttività delle imprese, del capitale sociale di uno stato e della fiducia nelle istituzioni. Maggiore incertezza politica significherebbe dunque minore crescita economica.

La presenza di un governo instabile, le continue crisi di partito e maggioranza, hanno infatti numerose implicazione nell’economia reale del paese. Per esempio, si pensi all’ostacolo che l’incertezza politica ha sulla decisione di effettuare investimenti (traino della crescita e dello sviluppo).

Quale sicurezza ha, per esempio, un imprenditore italiano a investire nella sua azienda se non sa quali incentivi saranno confermati o quali agevolazioni per assumere nuovi lavoratori saranno abolite? E quale certezza ha un’impresa straniera a investire in Italia se ad ogni crisi politica cambiano le leggi e gli incentivi per aprire un’impresa in Italia? La prima conseguenza di un clima di incertezza è proprio questo: avere un Paese in stallo. E se l’incertezza è perenne, lo stallo pure. Del resto, in Italia “tutto cambia affinché nulla cambi”.

Non sapere quanto duri un governo, un primo ministro o un ministro stesso incide sull’economia del Paese più di quanto si pensi. Senza una stabilità politica è difficile emanare (e attuare) le riforme strutturali necessarie affinché il Paese riesca a crescere e prosperare. Sia chiaro, l’instabilità politica non è la panacea di tutti i mali della bassa crescita economica italiana. Risolvendo la prima si potrà portare il Paese verso una crescita più sostenuta e di più lungo sospiro.

