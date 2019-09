Salvini, nuovi veleni contro Conte: «Conflitti di interesse, problemi passati, ombre»

Sabato mattina, pochi minuti dopo la conclusione dell’intervento di Giuseppe Conte alla manifestazione di Atreju a Roma, Matteo Salvini aveva sganciato una vera bomba, sotto forma di una nota composta da poche micidiali parole: «Conte? Ha tradito gli Italiani per salvare la sua poltrona, ha qualcosa del suo passato da nascondere?»

Come sapete, una strana congiura del silenzio ha occultato queste parole, come se non fossero mai state scritte. Ma ovviamente Salvini non si è fermato, e stamattina le ha riprese e sviluppate, in un’intervista a Sky: «Il premier Giuseppe Conte non ha mai risposto a diverse interrogazioni parlamentari pendenti presentate dal Pd sul proprio conto, e sulle proprie vicende personali. Come opposizione, noi della Lega riprenderemo tali e quali queste interrogazioni che ipotizzano conflitti d’interessi, problemi passati, ombre…Venga in parlamento a chiarire, lui che chiede chiarezza e vedremo se i suoi attuali alleati dicevano fesserie…».

Abbiamo già commentato QUI la mossa di Salvini, ma ora conta vedere quali documenti, quali circostanze supportano il suo attacco

