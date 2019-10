Bergamo, incidente in un’azienda agricola: caduto da quattro metri, muore un 57enne

Non è ancora chiaro se all’origine del decesso ci sia un malore o se l’uomo sia morto in seguito alla caduta

Un uomo di 57 anni è morto a causa di un incidente avvenuto in un’azienda agricola a Brembilla (Bergamo). L’incidente mortale si è verificato intorno alle 14. Sul posto le forze dell’ordine e i soccorsi con l’elicottero del 118. Ogni tentativo di salvare la vita al 57enne di Cazzano Sant’Andrea è risultato vano.

L’uomo sarebbe caduto da circa quattro metri mentre stava eseguendo alcuni lavori edili. Non è ancora chiaro se all’origine del decesso ci sia un malore o se l’uomo sia morto in seguito alla caduta. : l’operaio è stato trovato dai medici del 118 in arresto cardiocircolatorio.

