Siria, colpi di artiglieria al confine. La Turchia nega, ma è pronta all’invasione

«L’esercito turco, insieme all’esercito siriano libero, attraverserà a breve il confine turco-siriano». Così il capo della comunicazione della presidenza turca Fahrettin Altun, circa 12 ore fa aveva annunciato su twitter l’inizio imminente dell’invasione militare turca della Siria nordoccidentale. Prima arriva la conferma – tramite l’agenzia stampa Bloomberg – di un funzionario del governo. Poi la smentita del ministero della Difesa: «Continuiamo a prepararci all’operazione».

The Turkish military, together with the Free Syrian Army, will cross the Turkish-Syrian border shortly.



YPG militants have two options: They can defect or we will have stop them from disrupting our counter-ISIS efforts.https://t.co/vQByIUQHQB