Umbria, sondaggi Swg. Il centrodestra in testa, Bianconi (M5S-PD) non sfonda

Domenica 27 ottobre, cioè fra poco più di due settimane, si voterà in un Umbria, con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza naturale, per il rinnovo del presidente e del consiglio regionale . I sondaggi SWG danno una fotografia abbastanza chiara delle forze in campo.

Il centrodestra, che ha come candidata governatrice Donatella Tesei, è il grande favorito. Si attesterebbe su una forbice compresa fra il 48,5% e il 54,4%, con la Lega fortissima. al 36,5/40%.

Più indietro l’inedita alleanza PD-M5S guidata da Vincenzo Bianconi, nata sull’onda dell’esperienza del governo nazionale, che conquisterebbe un risultato compreso fra 39% e il 45%. Il PD si assesterebbe tra il 20,5% e il 24,5%, mentre il M5S tra il 13% e il 15%.

Il risultato, stando ai sondaggi, parrebbe scontato. Il miglior risultato attribuito a Bianconi (45%) non incontra il peggiore per Tesei (48,5%).