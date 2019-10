Roma, mostrano una foto di un bambino curdo vittima degli attacchi della Turchia, ma la storia è un’altra

Il 10 ottobre 2019 Dalbr Jomma Issa, comandante delle milizie curde Ypg, è intervenuta presso la Camera dei Deputati per parlare della situazione curda di fronte all’offensiva turca. Durante la conferenza stampa sono state mostrate delle fotografie che riguarderebbero i recenti attacchi subiti dai civili curdi ad opera degli attacchi provenienti dalla Turchia.

La comandante curda mostra, con l’ausilio di un cellulare che gli viene passato da un altro presente al tavolo della conferenza stampa, la foto di un bambino mentre viene medicato alla testa in un centro medico. Questo mentre l’interprete dichiara quanto segue:

La stessa foto veniva diffusa già il giorno prima su Twitter, in particolare nei tweet di risposta a quello di Donald Trump, sostenendo che il bambino sia una vittima di Erdogan:

La foto di quel bambino non è recente. Era stata condivisa il 10 giugno 2019 dall’utente @muhammadnajem20 in un tweet con altre fotografie:

#Children of #Syria are killed every day

Martyrs and wounded as a result of bombing by regime air strike on the town of Marshorshorin rural Maarat al-Nu’man East

#Idlib

Pray for them