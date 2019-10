Lady Gaga cade giù dal palco durante lo show “Enigma” – Il video

Il bel gesto dell’icona del pop, quello di invitare sul palco un fan per ballarci insieme, si è trasformato in un incidente che ha rischiato di rovinare lo spettacolo al MGM’s Park Theater, a Las Vegas, giovedì 17 ottobre. Lady Gaga è caduta rovinosamente dal palco insieme al ragazzo che l’aveva presa in braccio.

Holy shit Lady Gaga just fell right in front of me pic.twitter.com/4AUZNXjiNl — ash hole (@idkpinecone) October 18, 2019

Cosa è successo

La cantante, durante l’esibizione, ha portato sul palco un ragazzo del pubblico. Lui, dopo averla abbracciata, l’ha presa in braccio e ha iniziato a saltellare. A un certo punto, cedute le forze, i due sono letteralmente rotolati giù dal palco

Fortunatamente, solo un grosso spavento per la cantante e gli spettatori: Lady Gaga, aiutata dalla security, è tornata sul palco in pochi secondi. Ha ripreso lo show cantando Bad Romance, uno dei brani che l’ha resa celebre in tutto il mondo.

«Va tutto bene – ha detto al microfono -. L’unica cosa che non va bene è che abbiamo bisogno di una scala per salire sul maledetto palco». Lo spettacolo Enigma è continuato come se nulla fosse accaduto: anche il ragazzo che l’aveva presa in braccio, visibilmente turbato, si è ripreso dopo che Lady Gaga l’ha invitato a tornare sul palco con lei.

