Conte incontra (separatamente) M5s, Pd, Italia viva e Leu. In serata riunione generale

Le richieste di confronto, arrivate come bordate da Luigi Di Maio e Matteo Renzi, hanno “costretto” Giuseppe Conte a convocare d’urgenza una riunione con i membri della maggioranza. Il tema è la legge di Bilancio 2020. E se il presidente del Consiglio, insieme al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ribadiscono che l’impianto non potrà essere modificato, difficilmente Movimento 5 stelle e Italia viva lasceranno che le proprie richieste non entrino nel documento. Non è un vero e proprio ultimatum, ma la minaccia della crisi di governo è stata annunciata a denti stretti da più parti.

La timetable di Conte

In ogni caso, non ci sarà un vertice di tutte le forze di governo, almeno all’inizio. Il presidente del Consiglio ha optato per l’ascolto dei singoli rappresentanti dei partiti. Si inizia con il M5s, la cui delegazione sarà guidata da Luigi Di Maio (17:00). Poi è la volta del Partito democratico, per cui Conte ascolterà le istanza di Dario Franceschini e Antonio Misiani (17:30). Teresa Bellanova e Luigi Marattin saranno ricevuti più tardi per Italia viva (18:00).

Chiude la serie di incontri bilaterali una rappresentanza di Liberi e uguali guidata da Roberto Speranza (18:30). Solo alla fine di queste riunioni, verso le 19:00, è previsto un vertice di Conte con i quattro capi delegazione dei partiti per chiudere l’intesa di maggioranza su eventuali modifiche alla manovra e al decreto fiscale. Ma l’intero programma potrebbe slittare di circa un’ora visti alcuni ritardi accumulati.

