Viadotto Sori a rischio crollo? La pericolosa fake news allarmista che circola su WhatsApp

Dopo la decisione da parte della procura di Genova di chiudere un tratto dell’autostrata A26 riscontrando criticità su due viadotti, il Tribunale del riesame ha accolto la richiesta di interdizione di 11 ex dirigenti e tecnici di Spea, la società che si occupava della manutenzione e del monitoraggio autostradale.

Nel contesto del maltempo e degli effetti dei cambiamenti climatici, col ricordo ancora forte del crollo del ponte Morandi, la popolazione si interroga preoccupata sulla sicurezza delle infrastrutture, non solo in Liguria.

Recentemente un audio partito presumibilmente da una chat scolastica su WhatsApp, cavalca l’onda annunciando che il viadotto Sori lungo l’autostrada A12 Genova-Livorno potrebbe crollare da un momento all’altro.

L’audio allarmista della “mamma informata”

La voce è quella di una donna e fa riferimento al sedicente amico geologo del marito, le trascrizioni riportate in rete corrispondono all’audio originale che abbiamo potuto ascoltare grazie al contributo di Michelangelo Coltelli di Butac:

«Un amico di mio marito fa il geologo e ha detto non prendere il ponte perché dopo questo mese di piogge, visto che era già pericoloso all’80%, è arrivato a una pericolosità del 160% e ha un pilone pieno d’acqua».

Intanto è arrivata la smentita della regione Liguria, mentre «i Carabinieri di Sori hanno aperto un’indagine per il reato di procurato allarme, avvisando il Pm in turno. Regione Liguria è in attesa di una nota tecnica da parte di Aspi».

