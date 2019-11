Ecco cosa comprerete al Black Friday. Le risposte dei lettori al sondaggio di Open

Alla domanda «Cederete alla tentazione di fare acquisti?», il 49% di voi ha risposto Sì, mentre il 51% è rimasto fermo sul No

«Un appuntamento con Mentana». Fra tutte le offerte del Black Friday, questa non siamo riusciti a trovarla. Eppure uno dei nostri lettori ha dichiarato che è proprio il suo obiettivo per gli acquisti pre natalizi.

Abbiamo chiesto dal nostro profilo Instagram (@open_giornaleonline) quali acquisti avevate in programma per la giornata dedicata agli sconti. Ci avete risposto in tanti anche se, stando al nostro sondaggio, solo la metà di voi si servirà del Black Friday. Anzi, meno della metà.

Alla domanda «Cederete alla tentazione di fare acquisti?», il 49% di voi ha risposto Sì, mentre il 51% è rimasto fermo sul No. La maggior parte sfrutterà il Black Friday per fare i regali di Natale, sfruttando una doppia combo: gli sconti delle grandi aziende e l’opportunità di non dover soccombere nelle file natalizie.

Fonte: Instagram | Le risposte degli utenti al nostro sondaggio

Per il resto, le vostre risposte rispecchiano perfettamente i dati diffusi da Adiconsum, che sottolinea come gli articoli più acquistati saranno provenienti dagli ambiti moda e tecnologia. Uno scrive «AirPods, Kindle, spazzolino elettrico… insomma tecnologia», e un altro «Una microSd per ampliare la memoria dello smartphone» o ancora «Memorie SSD».

Tanti altri si concederanno invece un cambio di armadio, senza però specificare troppo su quali capi decideranno di cliccare nei negozi virtuali. Qualcuno punterà ad ampliare la libreria e altri invece guarderanno ai viaggi, con un po’ di senso di colpa per l’ambiente, come scrive un utente: «Libri e biglietti aerei. (Sì lo so, è poco ecologico)». Sarà l’effetto dei Fridays For Future?

