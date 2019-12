Banksy, va all’asta (di beneficenza) la lastra di plexiglass usata per coprire le renne dipinte a Birmingham

Non c’è pace per le renne di Banksy realizzate per porre l’attenzione del pubblico sulle condizioni dei senzatetto che, specialmente nei mesi più freddi dell’anno, si trovano soli e privi di un luogo caldo dove poter trascorrere la notte.

A meno di 24 ore dall’apparizione dell’opera nel Jewellery Quarter Business Improvement District (BID), l’ultima opera di Banksy è stata “taggata” da un altro writer, che ha disegnato due nasi rossi sulle renne, sulla falsariga della storia scritta nel 1939 da Robert L. May Rudolph the Red-Nosed Reindeer (Rodolfo, la renna dal naso rosso).

Le renne di Banksy “taggate” con il naso rosso

Dopo l’accaduto, la West Midlands Police ha deciso inizialemente di recintare e di tenere sorvegliata l’opera. Ma non potendo impegnare 24 ore su 24 del personale nella sorveglianza, gli operatori della rete ferroviaria nazionale hanno deciso di proteggere il murale con una lastra di plexiglass.

La lastra di plexiglass vandalizzata

Ma anche la lastra di plexiglass è stata vandalizzata da un giovane che ha scritto sopra l’opera di Banksy il tag “OUSL”, prima di essere allontanato da un addetto alla sicurezza. La lastra vandalizzata è stata pulita e poi rimossa, per essere sostituita da una nuova placca trasparente, tuttora presente.

La lastra di plexiglass vandalizzata / via DailyMail

L’asta del plexiglass protettivo

Ma lo schermo protettivo utilizzato in prima istanza per preservare il murale di Banksy a Birmingham, una volta rimosso, non è stato buttato. Anzi, è stato messo all’asta da Fellows, una casa d’aste operativa a Birmingham e Londra. La lastra è stata stimata tra le 100 e le 150 sterline, ma le offerte – al momento – hanno superato le 800 sterline (circa 950 euro).

La lastra di plexiglass messa all’asta da Fellows / Fellows

Nella descrizione tecnica del lotto viene specificato che sono presenti alcuni graffi superficiali in linea con l’uso generale della placca protettiva, e che sono presenti alcune tracce di colore blu, traccia residua della vandalizzazione. La lastra verrà venduta assieme ai bulloni e alle placche per il montaggio, con cotanto di certificazione di autenticità.

Il certificato di autenticità della lastra di plexiglass / Fellows

Il ricavato della vendita della lastra in plexiglass? La casa d’aste Fellows precisa: «Tutti i proventi di questa asta saranno donati alla Midland Langar Seva Society, un’organizzazione che aiuta i bisognosi in tutto il Regno Unito. L’associazione benefica è stata fondata nell’ottobre 2013 a Walsall, e offre cibi e bevande caldi a coloro che vivono in strada e a chi si ritrova in condizioni di povertà».

Leggi anche: