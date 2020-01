Incendi Australia: la foto della bambina con il koala è un fotomontaggio

Su Instagram sta circolando un’immagine molto suggestiva con lo slogan «Pray for Australia» dove una bambina con una maschera tiene in braccio un koala di fronte a un incendio.

L’immagine è chiaramente alterata, almeno per creare maggiore suggestione in quella che sembrerebbe la copertina di una rivista. Esistono anche altre foto non tanto elaborate, in alcuni casi ritagliate, ma quanto basta per riscontrare che si tratta di un fotomontaggio.

Risulta curioso che basta digitare la parola «koala» su Google Images per trovare questa foto:

Quella foto evidenziata nello screenshot, pubblicata da Il Riformista in un articolo del 26 novembre 2019, riporta lo stesso koala che tiene in mano la bambina nella «copertina»:

Anche lo sfondo con l’incendio risulta essere manipolato, per la precisione duplicato:

Il fotomontaggio venne pubblicato dal suo autore su Instagram il 22 dicembre 2019 con l’hashtag #Photoshop:

L’autore, a seguito della diffusione errata dell’immagine, ha modificato il testo della condivisione su Instagram aggiungendo un avviso:

Update **: This post has now gone viral please make sure that you mention it is a photoshop edit (this is what my account is known for) Thank you