Coronavirus, primo caso nelle Filippine

Il coronavirus sbarca anche nelle Filippine per via di una donna cinese di 38 anni, di Wuhan, arrivata a Manila il 21 gennaio via Hong Kong. A riferirlo è il ministro della Sanità, Francisco Duque III, in conferenza stampa. La donna ora si trova ricoverata in ospedale.

I contagi finora in tutto il mondo hanno ormai toccato quota 7 mila. Il contagio nei giorni scorsi ha toccato l’Europa, con dieci casi: quattro in Germania, cinque in Francia, uno in Finlandia. Mentre in Brasile solo ieri, 29 gennaio, sono stati registrati tre nuovi casi sospetti.

Il bilancio in Cina

Nel frattempo continuano a salire le morti e i casi di contagio. La maggior parte delle ultime infezioni si è verificata proprio nella provincia focolaio del virus, a Hubei in Cina, che ne ha registrate 1.032.

