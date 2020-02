Coronavirus, gli italiani rientrano da Wuhan: in 56 sul Boeing in arrivo a Roma. Attivato il ponte aereo

Comincia il conto alla rovescia per il ritorno a casa degli italiani attualmente a Wuhan, la città epicentro del coronavirus. Ieri, 2 febbraio, è partito dall’aeroporto militare di Pratica di Mare il Boeing KC767 che sta riportando in Italia 56 cittadini italiani – di cui due bambini e un neonato – dalla Cina. L’arrivo in Italia è previsto per le 10 di stamattina, 3 febbraio.

Intanto è stato attivato il ponte aereo per un rimpatrio incrociato tra italiani e cinesi. Poco dopo le sei è atterrato a Fiumicino il primo volo della China Airlines (CI75) operato con un Airbus A350 per il rimpatrio dei turisti cinesi.

I controlli, da Wuhan a Roma

A bordo dell’aereo 56 italiani, dieci hanno deciso di rimanere a Wuhan, mentre uno non è riuscito a salire perché aveva qualche linea di febbre. Prima della partenza sono stati sottoposti tutti a un controllo sanitario – è stata loro misurata la temperatura, la frequenza cardiaca e la pressione dei passeggeri.

Questo è stato solo il primo anello di una lunga catena di controlli. Durante il viaggio in aereo i passeggeri hanno l’obbligo di indossare mascherine, guanti e calze. La “zona rossa”, dove viaggiano i passeggeri, è separata dalla cabina di pilotaggio da una zona “gialla” di decontaminazione. Una volta atterrati in Italia invece, i passeggeri che non manifestano sintomi dovranno passare due settimane in quarantena alla Cecchignola.

ANSA / FABIO FRUSTACI – Il centro a Pratica di Mare 1 febbraio 2020

Nel caso in cui ci fossero stati malori durante il viaggio, i passeggeri infetti saranno ricoverati invece al reparto di Malattie infettive dell’ospedale Spallanzani. Il team medico e l’equipaggio invece saranno sottoposti a controlli nelle sei tende montate a Pratica di Mare dall’Unità per la difesa chimica, biologica, radioattiva e nucleare dell’Aeronautica, dove dovranno aspettare una delle ambulanze in caso di contagio.

ANSA/FABIO FRUSTACI – La tenda allestita per il rientro degli italiani

Gli altri rimpatri dalla Cina

Il volo da Wuhan non è l’unico che sta riportando i cittadini italiani a casa dalla Cina. Nonostante il blocco aereo attualmente imposto dall’Italia – che ha fermato appunto i voli sia in uscita che in entrata dalla Cina – la Protezione civile sta lavorando a un piano per riportare in Italia i cittadini in Cina che lo desiderano, su base volontaria. Sono già cominciati i primi arrivi.

Come ha spiegato il capo della Protezione civile Angelo Borelli a il Corriere, gli italiani viaggeranno sugli aerei delle compagnie cinesi che verranno a riprendere i cittadini della Repubblica popolare attualmente in Italia che, per volontà dello Stato italiano, saranno rimpatriati in Cina. A pagare non sarà né l’Italia, né la Cina, ma i cittadini, gli italiani per tornare in Italia e i cinesi per tornare in Cina.

A differenza dal volo diretto in Italia da Wuhan, soltanto i passeggeri che manifestano sintomi del coronavirus saranno messi in quarantena, mentre chi non ha sintomi potrà proseguire il viaggio verso casa, dopo aver superato un controllo con lo scanner termico.

