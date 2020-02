Coronavirus, prima vittima a Hong Kong. Allarme fra i Paesi asiatici: «Non uscite di casa»

Altri tre Paesi asiatici hanno confermato oggi le infezioni da coronavirus tra i cittadini che non avevano viaggiato in Cina. Dopo il primo decesso a Hong Kong milioni di persone nelle città asiatiche hanno ricevuto l’ordine di non uscire di casa. Il bilancio della Cina continentale è salito a 425 vittime dopo che altre 64 persone sono morte: il più pesante in un solo giorno dall’inizio del contagio. Più di 20 paesi hanno confermato casi di virus, spingendo l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a dichiarare l’emergenza sanitaria globale. E sono diversi i governi a istituire restrizioni di viaggio e compagnie aeree a sospendere i voli da e verso la Cina.

Ma il virus ha continuato a diffondersi oggi con Singapore, Malesia e Thailandia che segnalano nuovi contagi non direttamente collegati alla Cina. In segno di crescente preoccupazione per la diffusione ad altre aree metropolitane cinesi densamente popolate, le autorità di tre città nella provincia orientale dello Zhejiang – inclusa una vicino a Shanghai – hanno limitato il numero di persone autorizzate a lasciare la propria casa.

Tre distretti di Hangzhou – inclusa l’area in cui ha sede l’ufficio principale del colosso tecnologico cinese Alibaba – ora consentono a una sola persona per famiglia di uscire ogni due giorni per acquistare le necessità, colpendo circa tre milioni di persone. La città è a soli 175 chilometri (110 miglia) a sud-ovest del centro finanziario di Shanghai, che finora ha riportato più di 200 casi, tra cui un morto. Misure simili sono state imposte a Taizhou e in tre distretti di Ningbo, coprendo una popolazione totale di nove milioni di persone.

Giorni prima, simili restrizioni erano state poste su Wenzhou, che conta nove milioni di abitanti. Zhejiang ha confermato 829 casi, il numero più alto fuori dalla provincia centrale di Hubei, la cui capitale, Wuhan, è l’epicentro dell’epidemia.

Leggi anche: