Sanremo 2020, le ricercatrici dello Spallanzani declinano l’invito al Festival: «Abbiamo molto lavoro da fare»

Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti, le tre ricercatrici italiane che sono riuscite a isolare il coronavirus, non andranno al Festival di Sanremo, nonostante l’invito ufficiale della Rai tramite il ministero della Salute. Tre donne, tre ricercatrici che hanno lavorato (e continuano a lavorare) giorno e notte per fronteggiare l’emergenza sanitaria che ha scatenato una vera e propria psicosi nel nostro Paese.

La risposta delle ricercatrici

Il ministero della Salute aveva fatto sapere che, in una fase così delicata, sarebbe stato complicato far partecipare le tre ricercatrici alla prima serata del Festival della canzone italiana. E, infatti, così è stato. A rispondere alla richiesta della Rai è stata la direttrice generale dell’ospedale Spallanzani, Marta Branca.

«Mi rammarico di non avere potuto accettare il lusinghiero invito alla partecipazione del personale di ricerca dell’Istituto da me diretto a partecipare al Festival di Sanremo, ma come certo comprenderà, visti i tempi stretti e la situazione di emergenza sanitaria in cui ci troviamo non è stato purtroppo possibile organizzare la partecipazione delle nostre ricercatrici», ha dichiarato la direttrice dell’ospedale romano in cui è stato isolato il coronavirus.

