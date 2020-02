Quarta e penultima serata per la settantesima edizione del Festival di Sanremo, oggi, 7 febbraio. Torna Tiziano Ferro, come da programma, a fare da spalla ad Amadeus. E torna Rosario Fiorello che ieri si era preso una pausa, pare, per un diverbio con il cantante che lo ha irritato.

Nuovi ospiti e co-conduttrici

Per questa sera, il conduttore sarà affiancato dalla presentatrice Antonella Clerici e da Francesca Sofia Novello, divenuta famosa per la polemica sul “passo indietro” e per essere la compagna del pilota Valentino Rossi. I super ospiti attesi per la serata sono la cantante americana Dua Lipa di origini albanesi e kosovare. Poi il nostrano Ghali, Johnny Dorelli e Gianna Nannini che già ieri si è affacciata per qualche minuto sul palco dell’Ariston, insieme ad altre sei colleghe, per presentare l’iniziativa Una, Nessuna, Centomila.

Voto e giuria

Per l’evento di questa sera, torneranno in pista tutti e 24 i Big, esibendosi nei loro rispettivi inediti. Come da regolamento voto sarà assegnato dalla sola sala stampa e andrà a fare media sulla classifica parziale che precede l’ultima serata. Sul palco tornano i quattro cantanti delle “Nuove proposte” che hanno superato la selezione delle prime due serate. Nelle semifinali a «sfide dirette», gli artisti in gara saranno dimezzati dal voto in contemporanea della giuria Demoscopica, della sala stampa e del televoto. I due finalisti non si esibiranno dal vivo, ma attraverso la riproposizione di highlights. La finale dunque non vedrà alcuna diretta dal vivo.

Cantanti in gara (Big e Giovani)

Ecco la lista dei Big:

E le “Nuove proposte” (Giovani):

