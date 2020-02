Gli Eugenio in Via di Gioia sono una band torinese, nata alla fine del 2012, composta da Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo di Gioia e Lorenzo Federici. Un’anima busker mista al pop-folk, in pochi anni, macinando chilometri e concerti sold out in Italia e Europa, hanno saputo raccogliere intorno a sé un grande seguito giovanile.

Nel 2013 il gruppo ha vinto il premio della critica al Premio Buscaglione e un anno dopo ha debuttato con il primo album Lorenzo Federici. Nel 2017 gli Eugenio in Via di Gioia hanno pubblicato Tutti su per terra, mentre nel marzo 2019 hanno rilasciato la loro terza fatica musicale Natura Viva. Il loro quarto album è uscito il 31 gennaio e s’intitola Tsunami (Forse Vi Ricorderete Di Noi Per Canzoni Come), come l’omonimo brano che porteranno a Sanremo nella sezione Nuove proposte.

Il significato di “Tsunami”, spiegato dagli Eugenio in Via di Gioia

«Tsunami racconta l’ondata di notizie che tutti i giorni ci travolge testa e a volte ci fa sentire indifferenti, a volte impotenti – spiegano gli Eugenio in Via di Gioia – Le stesse ondate che ci travolgono sono quelle di egocentrismo che ci mettono sempre e costantemente in onda solo per sentirci vivi e per esistere. La nostra terza ondata è quella che travolgerà tutto e noi vorremmo essere lo tsunami che travolge la città in maniera positiva».

Il testo di “Tsunami” degli Eugenio in Via di Gioia

Siamo figli di Steve Jobs e del T9

Siamo Lego in mezzo al traffico di Play Mobile

Siamo strade pulite sotto un cielo Pantone

Campi sintetici calzini bianchi di cotone

Ed anche ad occhi chiusi non è detto che dormiamo

E stando più vicini non è vero che parliamo

È solo un’impressione

Sulle pellicole in bianco e nero

Subito dopo il flash

Noi siamo già scomparsi

Da quando la gente non si trova più

Ci siamo bastati

Da quando il fuoco non brucia più

Siamo disorientati

Da quando Archimede non eureka più

Siamo affondati

Da quando la ruota non è girata più

Siamo quadrati

Siamo quadrati

Guarda lo tsunami che travolge la città

Dentro la mia testa calma piatta

Guarda lo tsunami che travolge la città

Mentre tutto intorno affonda qui si balla, qui si balla

Cha cha cha

Cha cha cha

Siamo le nostre vite nei corpi degli altri

Siamo figli di Jim Carrey in Truman Show

Ed anche ad occhi chiusi non è detto che dormiamo

E sempre più vicini non è vero che parliamo

Il vento soffia forte

In una sola direzione

Il mare si ritira

Siamo rimasti soli

Guarda lo tsunami che travolge la città

Dentro la mia testa calma piatta

Guarda lo tsunami che travolge la città

Mentre tutto intorno affonda qui si balla, qui si balla

Cha cha cha

Qui si balla, qui si balla

Cha cha cha

Cha cha cha

Qui si balla, qui si balla

Cha cha cha

Noi siamo liberi

Di urlare in faccia al mare

Di mostrarci nudi alle persone

Cambiare colore in faccia, sudare

Tornare a cerchi e rotolare

Metterci in ballo, rischiare

Ridare forma al giusto

E nel gusto naufragare

Guarda lo tsunami che travolge la città

Mentre tutto intorno affonda qui si balla, qui si balla

Cha cha cha

Qui si balla, qui si balla

Cha cha cha

Cha cha cha

Qui si balla, qui si balla

Cha cha cha

Cha cha cha

