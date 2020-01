Sanremo 2020, la scelta ecologica degli Eugenio in Via Di Gioia: «Ci andiamo in bicicletta»

Dalle strade torinesi dove il percorso artistico è iniziato, tra cover e improvvisazioni rivolte ai passanti, al palco dell’Ariston nella categoria giovani. Gli Eugenio in Via Di Gioia, gruppo piemontese attivo da sette anni, ha scelto di arrivare al Festival di Sanremo con un mezzo poco canonico: la bicicletta. «In questa biciclettata che partirà dalla Liguria, precisamente da San Lorenzo al Mar, coinvolgeremo anche i nostri fan. Sabato 1 febbraio prendete la bici e venite con noi», dice Eugenio, voce della band.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Il gruppo è da sempre molto attento alla tematiche ambientali: nel 2019 ha riscosso grande successo l’iniziativa di crowdfunding legata alla loro canzone Lettera al Prossimo: in meno di due settimane è stato raccolto il denaro necessario per piantare una migliaia di alberi e aiutare a ricostruire, ad un anno dalla tempesta Vaia, la foresta di Paneveggio, conosciuta come la foresta degli abeti di risonanza degli Stradivari.

Intanto, in attesa della loro esibizione sul palco dell’Ariston, gli Eugenio in Via Di Gioia hanno annunciato l’uscita del loro quarto album il 31 gennaio. Si chiamerà Tsunami (Forse Vi Ricorderete Di Noi Per Canzoni Come) e sarà un’antologia dei brani più amati dai fan di Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia e Lorenzo Federici. In linea con la propria vocazione per la tutela dell’ambiente, la band ha scelto di pubblicare il disco in un’edizione di carta erba, biodegradabile e al 100% riciclabile.

Ecco la tracklist del disco:

Se gli animali parlassero e Pinocchio

La Punta dell’Iceberg

Tsunami (brano in gara al Festival di Sanremo 2020)

Lettera al Prossimo

Giovani Illuminati

Non ancora

Cerchi – live @ Padova 2019

Chiodo Fisso

Altrove

Obiezione

Emilia

Pam

Sette Camicie

Perfetto Uniformato

L’Unico Sveglio (dalla serie Tv involontaria)

Sullo stesso tema: