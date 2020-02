Fadi, nome d’arte Thomas O. Fadimiluyi, è un cantautore di Riccione di origine italo-nigeriane. Cresciuto sotto le influenze musicali dei genitori (Bob Marley e Ray Charles da parte paterna, Fabrizio De Andrè da parte materna), nella musica di Fadi si intersecano influenze rock, pop e soul, nonché quelle del cantautorato italiano.

Fadi ha all’attivo due singoli Cardine, Se ne va, Canzone leggera e ha contribuito all’album tributo a Fabrizio De Andrè Faber Nostrum con una cover di Rimini. A Sanremo porterà il brano Due noi.

«Ho deciso di portare a Sanremo Due noi perché racconta del mio periodo universitario, e non solo – spiega Fadi – In questa canzone ho voluto ricordare i rapporti che per me son stati importante e fondamentali. Il brano racconta di una storia di amicizia e di amore, dove comunque una persona, nel bene e nel male, si porta dietro la nostalgia. Vuole augurare, comunque sia andata, il meglio a chi ho incontrato».

Mi diverto ogni tanto a passare

Sotto casa tua

Lo faccio apposta

La prendo larga e sbaglio strada

Per vedere se sei ancora viva

Per sentire se sei ancora vera

Per scoprire se sei ancora intera

Per sentire se sei ancora in me

Per vedere se poi

Noi due, felici

Per le strade di Bologna

Per le strade di Bologna

Noi due, in piedi

Noi due, sereni

Ma tu

Chiedilo a Parara e Toni

Quali sono i giorni

Cattivi o buoni

Chiedilo ad Andrea che si è perso

È ancora lì nel centro che cerca un senso

E poi noi due, in piedi

Per le strade di Bologna

Per le strade di Bologna

Noi due, sereni

Noi due, in piedi

E mi sbaglio ogni tanto a passare

Sotto casa tua

Non lo faccio apposta

La prendo larga

E vedo la serranda

E proseguo via via

E scorro nel traffico

Nei giorni delle stagioni

Ma la tua la tua la tua

Non finirà mai

La tua stagione non finirà mai

La tua stagione non finirà mai

La tua stagione non finirà mai

Dentro me

E poi noi due

Una storia che rimane

Tra le strade di Bologna

Per le strade di Bologna

Noi due

Nel bene e nel male

Forse ti verrò a pigliare

Per le strade di Bologna

Noi due

E poi, noi due

Due noi