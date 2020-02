Coronavirus, nuovo caso nel Padovano: 19 contagiati nel nord Italia. Tampone in corso su 600 persone

Nuovo caso di contagio da coronavirus in Veneto. Si tratta di un uomo di 67 anni, di Dolo, ricoverato ora in rianimazione a Padova. A confermarlo all’Ansa, il presidente del Veneto, Luca Zaia. Il paziente è stato prima al pronto soccorso di Mirano, in provincia di Venezia, poi nella rianimazione di Dolo, sempre a Venezia. Poi, dopo il rapido peggioramento delle sue condizioni, è stato trasferito a Padova.

I casi di contagio in Italia salgono così a 19. Nella tarda serata di ieri è stato registrato il primo morto per coronavirus all’ospedale di Schiavonia, in provincia di Padova. L’altro caso di contagio, una donna di 67 anni di Vo’ Euganeo, è in condizioni stazionarie e, si apprende da fonti della Regione, si trova in cura nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Padova.

Nello stesso ospedale dove è morto il primo italiano, sono in corso tamponi su un campione di 600 persone tra pazienti e personale medico e potrebbero esserci nuovi casi di contagio.

Leggi anche: