Coronavirus. Attenzione alla truffa dei finti volontari della Croce Rossa e gli screening porta a porta

Non potevano mancare loro, quelli che di fronte alla preoccupazione trovano il modo per mandare a segno truffe e raggiri. A seguito dei casi di coronavirus registrati in Italia dei delinquenti stanno effettuando delle telefonate spacciandosi per volontari della Croce Rossa proponendo degli screening porta a porta. Lo rende noto la stessa Croce Rossa italiana attraverso i suoi canali social.

La Croce Rossa italiana non sta effettuando in alcun modo attività di screening porta a porta, diffidate da chi al telefono vi propone il controllo del tampone a domicilio per il coronavirus. Si raccomanda caldamente a non cadere nel raggiro dei truffatori e segnalare eventuali casi alle autorità competenti.

Per informazioni e chiarimenti, il servizio della Croce Rossa italiana risponde al numero 800 – 065510 ed è attivo 24 ore.

