Amadeus testimonial del governo per l’emergenza coronavirus: «Ecco le buone pratiche quotidiane contro la diffusione» – Il video

«È fondamentale osservare alcune semplici regole come lavarsi spesso le mani, non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani e, se dobbiamo starnutire e non abbiamo fazzoletti monouso, facciamolo sulla piega del gomito», queste le parole di Amadeus, conduttore Rai, che è stato scelto come testimonial per un video commissionato dal Ministero della Salute in cui vengono spiegate, in pochi secondi e con grande semplicità, le buone pratiche quotidiane per contrastare la diffusione del coronavirus.

«Aiutiamoci l’uno con l’altro, insieme ce la facciamo» conclude Amadeus. «Proteggi te stesso e gli altri» si legge a chiusura del video.

Foto in copertina dal video del Ministero della Salute

