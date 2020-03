Coronavirus, l’ultimo bilancio in Lombardia: 1520 casi positivi, 167 in terapia intensiva

Aumenta il bilancio dei contagi in Lombardia. Sono 1.520 le persone positive al coronavirus nella Regione. Questo quanto emerge dall’ultimo punto di giornata dell’assessore regionale al Welfare, Giulio Galleria. «I pazienti ospedalizzati sono 698 – aggiunge in videocollegamento dall’unità di crisi dell’emergenza -, 167 sono in terapia intensiva, 461 in isolamento domiciliare. I deceduti risultano essere 55».

I numeri, spiega Gallera, rivela che «la patologia sta incrementando in maniera costante». L’assessore ha inoltre aggiunto che «a oggi i posti in terapia intensiva destinati al coronavirus in Lombardia sono diventati 220 rispetto ai 167 occupati: abbiamo un buon margine ma stiamo predisponendo altri posti, tra alcuni giorni altri 50».

I pareri degli esperti:

Leggi anche: