Primarie Usa 2020, Bloomberg si ritira e appoggia Biden

Alla fine è durata poco più di un giorno la corsa di Mike Bloomberg verso la Casa Bianca del 2020. A qualche ora dalla comunicazione dei dati del Super-Tuesday, che ha visto il miliardario ex sindaco di New York gareggiare per la prima volta nelle primarie Dem ma vincere in un solo posto, le Isole Samoa Americane, è arrivato l’annuncio del ritiro.

«Sono un sostenitore dell’utilizzo dei dati per informare le decisioni», ha dichiarato in una nota Bloomberg. «Dopo i risultati di ieri, la matematica dei delegati è diventata praticamente impossibile – e non esiste più un percorso praticabile per la nomina». A scrutini quasi conclusi, Bloomberg è attualmente al quarto posto, con 6 delegati in meno rispetto alla terza classificata Elizabeth Warren e oltre quattrocento delegati in meno rispetto a Joe Biden.

Ed è proprio sull’ex vicepresidente che Bloomberg ha deciso di fare affidamento, seguendo l’esempio di Pete Buttigieg e di Amy Klobuchar che si sono ritirati prima del Super-Martedì. «Ho sempre creduto che sconfiggere Donald Trump inizi con l’unione dietro il candidato che ha le migliori chances per farlo», ha detto Bloomberg. «Dopo il voto di ieri, è chiaro che il candidato è il mio amico, un grande americano, Joe Biden».

Dopo il Super-Tuesday su Twitter Bloomberg aveva aperto all’ipotesi che la sua gara sarebbe continuata nonostante i risultati deludenti, anche visto i considerevoli investimenti fatti fino ad ora – parliamo di più di $500 milioni investiti nella campagna elettorale – anche in stati, come la Florida, in cui non si è ancora votato. Ma così non è stato. Qualche ora dopo è arrivata la conferma anche sui social, accompagnata da un messaggio di ringraziamento ai suoi sostenitori e al suo staff.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75 — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020

Adesso “balla” anche Warren

Per vincere la nomination democratica servono 1.991 delegati, su un totale di 3.979. Nel caso in cui nessuno dei candidati dovesse riuscire ad ottenere una maggioranza prima della Convention di luglio, entrerebbe in gioco anche il voto dei super delegati. Uno scenario su cui punta la quarta candidata (oltre a Tulsi Gabbard che però ha zero delegati ed è fuori dai giochi) alla nomination, Elizabeth Warren, le cui prospettive sono tutt’altro che rosee dopo il voto di ieri.

Secondo l’Ansa, dopo Bloomberg anche Warren starebbe valutando se portare avanti o meno la sua campagna elettorale anche se la senatrice del Massachusetts – rea di una sconfitta umiliante nel suo stato – aveva rassicurato i suoi supporter che avrebbe continuato a lottare per la presidenza. Il suo account Twitter, per il momento, non offre ulteriori indizi.

Sempre su Twitter invece Bloomberg ha voluto rispondere all’ennesima provocazione “dell’altro miliardario” Donald Trump che, come nel 2016, ha tentato più volte nel corso della campagna elettorale di denigrare i suoi avversari tramite una serie di nomignoli, come “Mini Mike”, un riferimento alla bassa statura dell’ex sindaco di New York: «A presto, Donald».

Leggi anche: