Coronavirus, tutte le notizie della notte – Trump ferma i voli dall’Ue, Tom Hanks positivo. Primo caso al Congresso e in Nba. In Cina 15 nuovi contagi, 11 morti

Continua il trend in diminuzione in Cina e Corea del Sud, dove ora a preoccupare sono i casi di Seul. Negli Usa, Trump promette una reazione «veloce e professionale». Si ferma il campionato di basket

Stati Uniti

A partire della mezzanotte di venerdì 13 marzo (le 5 in Italia), tutti i collegamenti dagli Stati Uniti all’area Shenghen sono sospesi per trenta giorni, proseguono quindi in Gran Bretagna, dove comunque i casi sono almeno 460. Nel discorso dallo studio Ovale alla nazione, il presidente Usa Donald Trump assicura che l’emergenza coronavirus non sarà una «crisi finanziaria, è solo un momento temporaneo che supereremo insieme come nazione e come mondo» usando «pieni poteri» del governo e del settore privato per proteggere gli americani. Trump definisce il coronavirus «un virus straniero», critica l’Europa per non aver agito in modo sufficientemente veloce per contrastarlo e ribadisce che i cluster negli Usa, dove i casi sono oltre 1200, sono stati «seminati» da viaggiatori europei. «Abbiamo fatto una mossa salvavita con la Cina – ha aggiunto – ora dobbiamo intraprendere la stessa azione con l’Europa».

Trump promette anche misure per contrastare gli effetti economici della pandemia in corso, come l’ha definita l’Oms, a partire da un aiuto finanziario ai lavoratori che sono ammalata, in quarantena o che si tanno pendendo cura di altri contagiati, ordinando alla Small business administration di concedere liquidità per le piccole e medie imprese con prestiti agevolati. Un’azione che secondo Trump inietterà «200 miliardi di dollari di liquidità supplementare nell’economia».

Il contagio intanto blocca l’Nba, che ha sospeso la stagione del campionato di basket Usa, dopo la conferma della positività di un giocatore degli Utah Jazz. Il virus irrompe anche nel Congresso, dove è risultato positivo un membro della senatrice del Maria Cantwell, dello Stato di Washington, tra i più colpiti. E c’è anche il primo caso nel mondo di Hollywood, con l’annuncio del contagio per l’attore Tom Hanks assieme a sua moglie Rita: «Siamo in Australia – ha raccontato su Twitter – Ci siamo sentiti stanchi, raffreddati, con dolori al corpo. Rita aveva dei brividi che andavano e venivano. Anche febbre lieve. Ci siamo sottoposti al test del coronavirus ed è risultato positivo. Bene, ora cosa fare? – ha proseguito Hanks – Ci sono dei protocolli da seguire. Saremo tenuti sotto controllo e isolati per tutto il tempo necessario. Vi terremo aggiornati».

Cina

Prosegue in Cina il calo dei contagi, con 15 nuovi casi registrati nell’ultimo giorni, di cui sei dall’estero e otto da Wuhan. I morti di ieri, 11 marzo, sono stati 11, di cui dieci nella provincia dell’Hubei. L’ultimo bilancio della Commissione sanitaria nazionale (Nhc) porta a 80.793 i contagi totale, 3.169 i morti. I pazienti guariti sono 1.318, a totali 62.793 e al 77% dei contagiati.

Corea del Sud

Anche in Corea del Sud si registra il trend in calo, con 114 nuovi casi nelle ultime 24 ore, il livello più basso da 14 giorni. Le infezioni totali nel Paese sono ora 7.869. Con il contenimento del focolaio di Daegu, i casi si sono sostanzialmente dimezzati rispetto ai 242 dello scorso martedì. Sono in aumento invece i casi a Seul. I morti nel Paese sono ora 66, secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention. Seul ha annunciato oggi la stretta ai controlli su febbre e misure di contenimento per tutti gli arrivi dall’Europa.

Tre italiani positivi a Cuba

In un ospedale di L’Avana sono ricoverati tre turisti italiani, dopo essere stati trovati positivi al coronavirus. I tre erano in vacanza con un quarto italiano in un ostello di Trinidad. Secondo la tv cubana, il gruppo era sull’isola dal 9 marzo, le loro condizioni di salute non destano preoccupazione.

Oltre 4500 vittime nel mondo

Da dicembre sono stati 124.101 i casi di infezione da coronavirus registrati in 113 Paesi e territori e 4.566 i morti, secondo l’ultimo bilancio reso noto dall’Afp, ottenuto sulla base di fonti ufficiali. I Paesi più colpiti – dopo la Cina – sono: Italia, Iran, Corea del Sud, Spagna. Rispetto a ieri Albania, Svezia, Irlanda, Belgio, Panama e Bulgaria hanno registrato i primi morti. Brunei, Honduras, Bolivia, Costa d’Avorio e Turchia hanno annunciato la diagnosi dei primi casi.

Lufthansa cancella 23mila voli

«Alla luce delle circostanze eccezionali causate dalla diffusione del coronavirus, Lufthansa annuncia una riduzione degli orari dei voli per i passeggeri delle sue compagnie aeree nel periodo dal 29 marzo al 24 aprile». Ad annunciarlo è la compagnia tedesca che precisa come «complessivamente saranno cancellati 23.000 voli. Il taglio riguarderà tutte le compagnie aeree del Gruppo».« Ulteriori cancellazioni – prosegue la nota – sono previste nelle prossime settimane».

