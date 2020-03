Coronavirus, l’Uefa finalmente decide: sospesa la Champions ed l’Europa League

L’emergenza coronavirus sta imponendo lo stop quasi totale del calcio europeo. Dopo le sospensioni di Serie A in Italia, Bundesliga in Germania e Ligue e in Francia, l’Uefa ha deciso di rinviare tutte le rimanenti partite di Champions ed Europa league. Nella riunione in conference call con i rappresentanti delle 55 federazioni e delle leghe nazionali è stato confermato quindi il rinvio dei sedicesimi di Champions rimasti, come già anticipato nei giorni scorsi, cioè Manchester City – Real Madrid e Lione – Juventus. Posticipata a data da destinarsi anche Bayern Monaco – Chelsea, che doveva giocarsi a porte chiuse, e Napoli – Barcellona. Saltano per il momento anche i sorteggi per i quarti di Champions, previsti per il 20 marzo. La riunione Uefa è stata quindi aggiornata al prossimo martedì, quando dovranno essere valutati altri provvedimenti.

