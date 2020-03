Coronavirus, il bollettino Protezione Civile del 14 marzo: 3500 nuovi contagiati, meno morti (157) e più di 500 guariti in un solo giorno

Oltre 100mila test effettuati in tutta Italia

Anche oggi, 14 marzo, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha comunicato i nuovi dati relativi all’epidemia di coronavirus in Italia. Il numero di contagiati dal SARS-CoV-2 è di 21157 persone. Il dato include 17750 persone attualmente positive, 1966 pazienti guariti e le 1441 persone morte sin dall’inizio dell’epidemia. Andando nel dettaglio, attualmente risultano ricoverate con sintomatologia 8372 persone, mentre 1518 pazienti si trovano in terapia intensiva, e 7860 persone in isolamento domiciliare.

I pazienti attualmente positivi regione per regione

Secondo i dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone attualmente positive al SARS-CoV-2 risulta così ripartito di regione in regione:

