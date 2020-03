Coronavirus, la folla in centro a Napoli: «Guarda qua… e così dobbiamo vincere la guerra? A Sud moriremo tutti» – Il video

Le vecchie abitudini sono dure a morire, anche a Napoli in piena emergenza mondiale di coronavirus, come mostra un video diffuso dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli. Il filmato è stato realizzato da un cittadini napoletano, Paolo Moccia, che in scooter racconta quanta gente affolla il quartiere Pignassecca: «Guarda qua – dice – come dobbiamo vincere la guerra… Che speranza abbiamo noi in Italia? Questa è la Pignasecca… poi devi dire tu a me che speranze abbiamo di vincerla ‘sta guerra. A Sud moriremo tutti. Guarda qua, guarda… come se non fosse successo niente».

