Il bollettino del 30 marzo

Migliora ancora l’andamento relativo ai nuovi casi positivi al Coronavirus in Lombardia. Durante la conferenza stampa dell’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, i dati del 30 marzo riferiscono di 1.154 nuovi casi di positività. Nella regione più colpita di Italia si è raggiunto il totale di 42.161. Un trend in negativo rispetto a ieri: nella giornata del 29 marzo, infatti, il dato era +1.529.

In crescita, però, il dato dei decessi: nelle ultime 24 ore si sono contate altre 448 vittime, contro le 416 registrate ieri. Il bilancio totale sale così a 6.818. I pazienti in terapia intensiva sono 1.330: +2 rispetto alla giornata di ieri. Gli ospedalizzati non in terapia intensiva sono 11.815 (+202 rispetto a ieri).

I tamponi effettuati – solo su soggetti sintomatici – crescono progressivamente con il passare delle giornate: il 24 marzo ne sono stati eseguiti 76695; 81666, quindi + 4971, nella giornata del 25 marzo. Ancora in aumento il 26 marzo: 87713 tamponi effettuati (+6047); altri 95860 tamponi il 27 marzo (+8147) e 102503 (+ 6643) il 28 marzo. Ieri i tamponi eseguiti sono saliti a 107398 (+4895) e oggi, benché da quattro giorni si registra un trend in calo nel numero di test somministrati, i tamponi totali sono diventati 111057 (+3659).

«Dobbiamo abituarci tutti a usare le mascherine – ha detto Gallera – nei prossimi giorni arriveranno in maniera più abbondante sui nostri territori. Dobbiamo abituarci a proteggere gli altri da noi: qualunque cosa serva per fare da filtro è importante». L’assessore al Welfare ha aggiunto: «I numeri di oggi confermano che i trend stanno migliorando. Ahimè, il dato relativo ai decessi peggiora, ma ci aspettiamo che potrebbe essere così per un po’ di tempo».

I dati nelle province

Questi i dati relativi alle province:

Bergamo : 8664 (+137 in 24 ore)

: 8664 (+137 in 24 ore) Brescia : 8213 (+200 in 24 ore)

: 8213 (+200 in 24 ore) Como : 1062 (+47 in 24 ore)

: 1062 (+47 in 24 ore) Cremona : 3788 (+26 in 24 ore)

: 3788 (+26 in 24 ore) Lecco : 1437 (+56 in 24 ore)

: 1437 (+56 in 24 ore) Lodi : 2087 (+30 in 24 ore)

: 2087 (+30 in 24 ore) Monza-Brianza : 2362 (+97 in 24 ore)

: 2362 (+97 in 24 ore) Milano : 8676 (+347 in 24 ore)

: 8676 (+347 in 24 ore) Mantova : 1617 (+67 in 24 ore)

: 1617 (+67 in 24 ore) Pavia : 2036 (+62 in 24 ore)

: 2036 (+62 in 24 ore) Sondrio : 446 (+24 in 24 ore)

: 446 (+24 in 24 ore) Varese: 866 (+54 in 24 ore)

Altri 908 casi sono ad ora in fase di verifica.

La conferenza stampa

