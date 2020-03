Coronavirus, via libera alla passeggiata del genitore col figlio piccolo. Ma ancora niente jogging – La circolare del Viminale

I genitori potranno portare i loro figli minori a fare un giro a piedi e prendere una boccata d’aria perché «questa attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione». Con una circolare il Viminale dà il via libera alla possibilità di uscire vicino casa per portare i propri bambini a fare due passi. Una richiesta avanzata ieri dal ministro della Famiglia e delle Pari opportunità Elena Bonetti. In vista del nuovo Dpcm che prorogherà le misure per il contenimento del Coronavirus dal 3 al 17 aprile, arriva dunque una leggera apertura per le famiglie che si trovano a vivere in città coi figli piccoli.

La circolare che il ministero dell’Interno ha inviato ai prefetti contiene dunque ulteriori «chiarimenti» sui divieti di assembramento e gli spostamenti. Ancora nessuna apertura sullo sport all’aria aperta: «L’attività motoria generalmente consentita – si legge nel testo – non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)». Resta invece consentito camminare «in prossimità della propria abitazione».

Il documento chiarisce che sono permessi anche spostamenti «giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza», ma sempre nei pressi della propria abitazione.

