Coronavirus, morto un poliziotto della scorta del premier Conte

L’uomo di 52 anni lascia due figli e la moglie. Non avrebbe avuto alcun contatto con il premier prima di essere ricoverato

Il sostituto commissario della Polizia di Stato, Giorgio Guastamacchia, morto oggi a Roma, per Coronavirus aveva fatto parte della scorta del premier Giuseppe Conte. Si è spento a 52 anni, in servizio presso il dipartimento della Pubblica Sicurezza, in seguito alle complicazioni di una polmonite dopo una convalescenza iniziata a metà marzo.

Guastamacchia era stato ricoverato al Policlinico di Tor Vergata e intubato appena si erano manifestati i primi sintomi. Lascia due figli e la moglie a cui sono andati il cordoglio del Capo della Polizia Gabrielli. Anche l’ex premier Paolo Gentiloni ha voluto aggiungere rendergli omaggio su Twitter.

Ricordo Giorgio Guastamacchia, poliziotto esemplare, vittima del #COVID19 e mi unisco al dolore della sua famiglia e dei colleghi del sevizio scorte — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) April 4, 2020

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha voluto fare altrettanto, cogliendo l’occasione anche per aggiungere un suo “grazie” a tutti gli uomini e le donne delle scorte. Nelle settimane precedenti al suo ricovero non pare che Guastamacchia abbia avuto contatti con Giuseppe Conte o viaggiato nella macchina del premier che è in buone condizioni di salute.

Oggi è venuto a mancare il sostituto commissario di Polizia Giorgio Guastamacchia, morto per coronavirus. Faceva parte… Gepostet von Luigi Di Maio am Samstag, 4. April 2020

