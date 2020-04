Coronavirus, impennata dei morti in Francia per effetto della strage nelle case per anziani

Francia

È aumentato vertiginosamente il numero di morti in Francia a seguito della scelta delle autorità francesi di inserire nel conteggio dei decessi le persone morte nelle case di cura per gli anziani. In soli due giorni, a seguito dell’inclusione dei dati dalle case di riposo, i casi confermati sono aumentati del 44%, portando a 82.165 il numero complessivo di persone contagiate dal Coronavirus in Francia, superando quindi il numero di casi positivi al SARS-CoV-2 della Cina.

Il numero di morti in Francia per Covid-19 è di 6.507 persone, inclusi i 1.416 decessi nelle case di cura per anziani. Tuttavia, come precisato dal ministero, tale cifra è «incompleta», al momento. Al contempo, il numero di casi confermati negli ospedali è aumentato di 5.233 persone, ossia del 9%, portando a 64.338 pazienti attualmente positivi. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute francese circa 27.432 pazienti sono attualmente ricoverati in ospedale. Di questi 6.662 in terapia intensiva. A riferire i dati è stato il direttore generale del ministero della Salute, Jerome Salomon.

Usa

Negli Stati Uniti 1480 persone sono morte nelle ultime 24 ore a causa del Coronavirus, il numero più alto dall’inizio dell’epidemia. In totale sono 7.406 le vittime negli Usa. New York rimane lo Stato più colpito con 3mila morti. In tutto sono 277mila le persone contagiate nel Paese. Il presidente Donald Trump ha detto però che lascerà ai singoli governatori la decisione sulle misure restrittive. No, dunque, a un ordine nazionale di restare a casa, come avevano chiesto invece diversi esperti. «In Italia e Spagna è diverso, loro hanno un problema più grande», ha detto Trump.

Trump blocca export materiali sanitari

Il presidente americano è ricorso al Defense Production Act per bloccare l’export di prodotti e strumenti sanitari. La legge, risalente alla Guerra di Corea, consente al governo di controllare le industrie necessarie alla difesa del Paese. Lo ha annunciato Trump durante la conferenza stampa sul Covid-19. Trump è deciso imporre alla 3M, azienda del Minnesota, la produzione del maggior numero di mascherine e, allo stesso tempo, ne ha bloccato le esportazioni in Sud America e in Canada. L’azienda ha risposto con un comunicato, in cui ha sottolineato come questo embargo comporti «implicazioni umanitarie» come la cessazione di forniture mediche di sostegno a lavoratori sanitari che si «trovano in condizioni critiche». In attesa che il braccio di ferro finisca, secondo il Washington Post la Casa Bianca potrebbe cedere e invitare gli americani a utilizzare soluzioni di fortuna, come sciarpe e bandane.

Cina

La Cina si è fermata e ha onorato la memoria di oltre 3.300 vittime del Coronavirus. Per tre minuti l’intero Paese si raccolto in silenzio alle 10 (le 4 ora italiana). Il presidente Xi Jinping e i vertici di Partito comunista e governo, tutti con un fiore bianco sul petto, hanno tenuto una cerimonia alla Zhongnanhai, compound di Pechino della leadership, sostando in raccoglimento davanti alla bandiera nazionale cinese a mezz’asta.

Saturday is China’s Tomb-sweeping Day and the National Mourning Day for COVID-19 Victims. Sirens were sounded across China for 3 minutes and the whole nation observed silence for victims. It is hoped that the mankind can overcome the epidemic soon, and all people can be healthy. pic.twitter.com/5v8UtMuxqU — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) April 4, 2020

La Cina attualmente sta affrontando un’ondata di ritorno del Coronavirus. I cittadini di Wuhan sono stati invitati dalle autorità locali a restare a casa. Il timore è quello di una nuova andata dei contagi, soprattutto dopo che nei centri attorno alla metropoli sono stati trovati nuovi casi di contagio. Il segretario del Partito comunista locale Wang Zhonglin ha spiegato: «Il rischio di rimbalzo della pandemia resta alto a causa di fattori interni ed esterni». Per l’8 aprile era previsto un allargamento della stretta sui viaggi in uscita dalla città.

Oms: «Stop improvviso alle restrizioni farà tornare il virus»

Nel suo consueto punto stampa quotidiano sull’emergenza Coronavirus, l’Organizzazione mondiale sanità ha messo in guardia da un ritorno non graduale alla normalità. «Se i Paesi si precipitano ad annullare le restrizioni troppo velocemente, il Coronavirus potrebbe riprendere e l’impatto economico potrebbe essere ancora più grave e prolungato», ha dichiarato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"If countries rush to lift restrictions quickly, the #coronavirus could resurge & the economic impact could be more severe & prolonged.

Financing the health response is an essential investment not just in saving lives, but in the longer-term social & economic recovery"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 3, 2020

Le vittime nel mondo: più di un milione

BBC NEWS / L’aumento dei contagi nei Paesi del mondo sin dall’inizio della pandemia

Ungheria

Epa/Ludovic Marin |Il primo ministro ungherese Viktor Orbán

Ieri, 2 aprile, 13 partiti del Partito popolare europeo (Ppe) hanno chiesto l’espulsione definitiva di Fidesz, il partito guidato dal primo ministro dell’Ungheria Viktor Orbán. Nel pieno dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19 infatti il Orbán ha puntato alla svolta autoritaria: il parlamento ungherse ha deciso di affidargli pieni poteri, permettendogli di governare solo con decreti, bloccare le elezioni e anche chiudere il Parlamento.

Questa scelta è stata criticata da molti nel Ppe da cui, formalmente, Fidesz era già stato sospeso. Alla richiesta di espulsione Orbán ha risposto che non aveva tempo per queste «fantasie»: «Non riesco ad immaginare come si possa avere tempo per fantasie sulle intenzioni degli altri Paesi. Sono pronto a discutere ogni questione una volta che la pandemia sarà finita. Fino ad allora dedicherò tutto il mio tempo esclusivamente a salvare le vite del popolo ungherese».

Africa

In Africa si registrano più di 7mila casi di positività al Coronavirus. Finora gli Stati coinvolti cono 50. L’Onu e l’Oms si appellano al mondo Occidentale, chiedendo investimenti urgenti per il continente africano che, se trascurato, potrebbe diventare un incubatore del virus, facendo poi ripartire verso Nord l’epidemia. Secondo il presidente di Amref Italia, Guglielmo Micucci, uno dei problemi più gravi riguarda i tamponi, «molti medici non sanno come utilizzarli».

