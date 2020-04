Coronavirus, oggi l’Europa decide sugli aiuti ai Paesi più colpiti: si prevede un compromesso al ribasso

Raramente l’attesa prima di una riunione dei ministri delle finanze dell’eurozona è stata così sentita. Comprensibilmente, visto che oggi si capirà se e come l’Unione europea intende aiutare i Paesi che ne avranno bisogno per ricostruire le proprie economie dopo l’emergenza Coronavirus, e – come si è detto e scritto più volte – se vuole davvero “fare” l’Europa. La Banca Europea per gli Investimenti aumenterà la sua capacità di erogare fondi alle piccole e medie imprese per 200 miliardi di euro e la Commissione Europea presterà soldi agli Stati per 100 miliardi di euro con il programma Sure, battezzato la “cassa integrazione europea”. Ma lo scontro è ancora acceso sui coronabond e sul Fondo Salva Stati.

Coronabond e Mes: gli schieramenti

Le trincee (politiche, s’intende) sono le stesse degli scorsi giorni. Da una parte ci sono Francia, Italia e Spagna, i primi tra i paesi che il 25 marzo hanno scritto al Consiglio europeo per chiedere i “coronabond”, titoli di stato comuni, garantiti dai paesi dell’eurozona, per finanziare la ricostruzione post-Covid. Si tratta dello schieramento anti-austerità, che vorrebbe – oltre ai “coronabond”, che sono una rivisitazione degli Eurobond, proposti per la prima volta dalla Commissione europea nel 2011, dopo la crisi economica mondiale – che il Fondo Salva Stati (Mes), l’agenzia europea con base a Lussemburgo, emettesse prestiti senza condizionalità, ovvero senza austerità.

Dall’altra invece ci sono alcuni Paesi – in primis Olanda ed Austria – che, temendo che la crisi possa servire se non come pretesto, allora come giustificazione per aumentare eccessivamente la spesa pubblica, insistono per avere delle condizionalità legate ai prestiti e, allo stesso tempo, allontanano i coronabond per timore che possano aprire la porta alla “mutualizzazione del debito”, ovvero che i Paesi più “virtuosi” dal punto di vista fiscale possano finire per finanziare il debito di quelli più spendaccioni. Il blocco “pro-austerità” vorrebbe introdurre prima condizioni lievi, da rendere più severe una volta finita la crisi, una proposta non ben vista a Roma e Parigi.

Cauto ottimismo

In tutto questo c’è anche la Germania, che in un primo momento sembrava condividere la linea dura dell’Olanda, ma successivamente ha aperto all’ipotesi di annullare ogni condizionalità a patto però che i prestiti vengano spesi dai Paesi soltanto su attività riconducibili al Covid. A questa è seguita un’ulteriore apertura riguardo la possibilità di ristrutturare il debito dei Paesi recipienti permettendo, di fatto, maggiore flessibilità. Nel frattempo la Francia, con il beneplacito dell’Italia e della Spagna porta avanti l’idea di un fondo ad hoc per finanziare la ripresa.

Quantomeno il testo di oggi, come scrive Repubblica, dovrebbe contenere un richiamo ai titoli di debito comune. A diffondere ulteriore ottimismo è il commissario Ue all’economia Paolo Gentiloni, che negli ultimi giorni si era mostrato possibilista, aprendo ad alternative agli “eurobond”, pur di portare a casa il risultato. «Quello che mi aspetterei dall’Eurogruppo, e ho una certa fiducia che ci arriveremo, è un messaggio di unità condivisa. Non è il momento di dividersi», ha dichiarato. Oggi capiremo meglio se davvero andrà così.

