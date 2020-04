Sono +827 i casi registrati nelle ultime 24 ore. Continuano a diminuire anche i pazienti in terapia intensiva (-48) e i ricoverati (-38)

Il bollettino del 15 aprile

Continuano a calare i decessi da Coronavirus in Lombardia. Nel bollettino di oggi, 15 aprile, nelle ultime 24 ore ci sono stati +827 nuovi positivi (ieri erano 1.012), per un totale di 62.153. I dati arrivano a fronte di 221.968 tamponi eseguiti (+7.098 nelle ultime 24 ore). Il bilancio dei decessi raggiunge quota 11.377: oggi si sono registrati +235 casi (ieri erano +241). Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è di 1.073 (-48), i ricoverati sono 12.043 (-38).

La diretta Facebook

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1438266096355638&ref=watch_permalink

Foto in copertina di Ansa

Il parere degli esperti:

Leggi anche: