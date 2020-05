Coronavirus, tutte le notizie della notte: più di 250mila i morti nel mondo. Negli Stati Uniti 1.015 vittime in 24 ore: è il dato più basso da un mese

Nel mondo i morti per il Coronavirus sono oltre 250mila, salgono a 3.573.864 i casi, secondo i dati della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 1.180.288 contagi, seguono Spagna (218.011) e Italia (211.938).

Usa

Ansa | Donald Trump

Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti sono morte 1.015 persone per il Covid-19, il dato più basso da un mese. La paura è però che i morti aumentino notevolmente in concomitanza con le riaperture di alcuni Stati. L’allarme è stato lanciato dal New York Times che ha diffuso nuove proiezioni dell’amministrazione Trump. Secondo i dati del quotidiano, entro giugno, le vittime quotidiane potrebbero raddoppiare, mentre entro la fine di questo mese i nuovi casi di contagio potrebbero raggiungere i 200mila.

Intanto l’Oms ha smentito le autorità Usa sull’eventualità che il virus possa essere stato creato in un laboratorio di Wuhan. «Da tutte le prove viste, più di 15.000 sequenze genetiche, ritengo che questo virus sia di origine animale», ha detto la dottoressa Maria Van Kerkhove dell’Organizzazione mondiale della sanità che ha confermato il legame con i pipistrelli.

Brasile

Ansa | Brasile

In Brasile in 24 ore sono morte 263 persone per il Coronavirus, il totale delle vittime sale a 7.288. Sono 4.075 i contagi accertati per un totale di 105.222. Il tasso di mortalità è del 6,9%.

