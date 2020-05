Sono 3.938.080 le persone infettate da Coronavirus nel mondo, 274.898 i morti. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 1.283.929 casi, seguono Spagna (222.857) e Italia (217.185). Per numero di morti, dopo gli Usa, è il Regno Unito il Paese più colpito con 31.316 vittime, segue l’Italia (30.201), secondo i dati della Johns Hopkins University.

America Latina

Ansa | Murale in Brasile

Nelle ultime 24 ore sono morte 751 persone in Brasile, è il numero più alto mai registrato dall’inizio dell’epidemia. Il totale delle vittime è salito a 9.897. I nuovi contagi sono 10.222, per un totale di 145.328. L’Argentina ha deciso di estendere il lockdown fino al 24 maggio. Da lunedì però è prevista la riapertura di alcuni settori produttivi nelle province dove la situazione è stabile. Sono 5.371 i contagiati nel Paese e 285 i morti.

Bolsonaro ironizza sulle misure di distanziamento sociale

Ansa | Jair Bolsonaro

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha ironizzato sulle misure di distanziamento sociale, affermando che farà una grigliata per 3mila persone. «Ho invitato 1.300 persone, ma se saranno di più le farò entrare. Faremo una grigliata per 3 mila persone, più o meno», ha detto rispondendo a chi lo ha criticato dopo che ha annunciato che avrebbe organizzato una grigliata per una trentina di amici.

In Messico le persone continuano a scomparire

L’emergenza Coronavirus non ha fermato la violenza in Messico dove tra marzo e aprile sono scomparse 230 persone che vanno ad aggiungersi al lungo elenco di più di 61mila individui di cui si sono perse le tracce. I familiari chiedono alle autorità di continuare con le ricerche e l’associazione Hounds Guerreras continua a uscire con alcune madri. Prima uscivano in gruppi più ampi, ora si sono ristretti a 15/20 individui tra cui viene mantenuta la distanza.

Usa

Ansa | Donald Trump

Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti sono morte 1.635 persone per il Coronavirus, sale a 77mila il bilancio delle vittime. I casi superano i 1,28 milioni, più di 29mila le persone contagiate nelle ultime 24 ore.

Lo studio sui farmaci coagulanti

Aumenta negli Usa l’uso ospedaliero di farmaci anticoagulanti sui pazienti colpiti da Covid-19. Uno nuovo studio del Mount Sinai hospital di New York ha portato alla luce infatti una diminuzione di mortalità tra i malati gravi, attaccati ai respiratori, a cui sono stati somministrati questi farmaci. Nessuna differenza invece è stata riscontrata tra chi prendeva o meno gli anticoagulanti nei pazienti non sottoposti ai respiratori artificiali. Ora i risultati dello studio, pubblicati sul Journal of the American College of Cardiology, dovranno essere confermati da studi più ampi.

Il discorso della Regina

Ansa | Regina Elisabetta

«Mai arrendersi, mai disperare». La regina Elisabetta si è rivolta al Paese per 75esimo anniversario della vittoria sulla Germania. «Vi parlo oggi alla stessa ora in cui mio padre parlò esattamente 75 anni fa», ha detto la regina. Accanto a lei la foto di Giorgio VI. La sovrana ha ricordato poi come la seconda guerra mondiale sia stata «un conflitto totale dal cui impatto nessuno restò immune». «All’inizio le prospettive ci sembrarono cupe, la fine lontana, l’epilogo incerto. Ma conservammo la fede che la nostra causa era giusta fino al traguardo della vittoria», ha aggiunto.

Da qui il riferimento all’emergenza Covid: «Oggi può sembrare duro non poter suggellare questo anniversario speciale come avremmo desiderato. Ma le nostre strade non sono vuote, sono colme dell’amore e della cura che abbiamo gli uni per gli altri. Quando guardo al nostro Paese di oggi e vedo ciò che facciamo per sostenerci e proteggerci a vicenda, mi dico con orgoglio che siamo ancora una nazione che quei soldati, marinai e aviatori coraggiosi, che combatterono il nazifascismo, riconoscerebbero e ammirerebbero».

Russia

In Russia aumentano le proteste dei sanitari contro la gestione dell’emergenza da parte delle autorità. A queste si aggiungono le denunce degli studenti di medicina, raccolte dalla dottoressa Anastasia Vasilevna, fondatrice di Aljanz Vracej (alleanza dei medici). Alcuni studenti hanno raccontato di essere stati «costretti», sotto minaccia della «bocciatura», a svolgere il tirocinio negli ospedali Covid, senza ricevere adeguata formazione, protezione e tutele.

