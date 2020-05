Coronavirus, tutte le notizie della notte: 350mila morti nel mondo. Twitter smentisce Trump, il presidente Usa: «Interferenza con le Presidenziali»

Sono più di 350mila i morti per Coronavirus nel mondo, gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 98.916 vittime, seguono Regno Unito (37.130) e Italia (32.955). I casi totali sono 5.589.932. Per numero di contagi, dopo gli Stati Uniti, è il Brasile il secondo Paese più colpito con 391.222 casi, segue la Russia (362.342), secondo i dati della Johns Hopkins University.

Usa

Ansa | Washington, DC, USA, 26 maggio 2020

Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti sono morte 657 persone, per il terzo giorno consecutivo il numero di vittime nel Paese rimane sotto i 700 decessi. Il totale del morti negli Usa sale a 98.916. I casi totali sono 1.681.212.

Twitter smentisce Trump

Ansa | Donald Trump gioca a golf, 23 maggio 2020

Per la prima volta il presidente degli Stati Uniti è stato “corretto” da Twitter che ha segnalato due tweet di Donald Trump con l’avviso di «verificare i fatti» e un link in cui le dichiarazioni del presidente vengono definite «prive di fondamento», secondo quanto riportano i media Usa. Nei due tweet Trump evocava il rischio di frode dopo che il governatore della California ha parlato di possibilità di votare per posta a causa della pandemia Coronavirus.

«Non c’è modo di immaginare che il voto per corrispondenza non sia altro che un’operazione sostanzialmente fraudolenta. Il governatore della California sta per inviare delle schede di voto a milioni di persone . Tutti coloro che vivono nello Stato. Poco importa come ci siano arrivati. Dopodiché dei professionisti della politica vanno loro a dire come devono votare. Tutta gente che non aveva neanche mai pensato che cosa votare», aveva twittato il presidente.

Trump ha attaccato Twitter per il gesto: «Sta interferendo nelle elezioni presidenziali 2020. Stanno dicendo che la mia dichiarazione sul voto per posta, che porterà ad una massiccia corruzione e alla frode, non è corretta, basandosi sul fact-checking delle Fake News Cnn e del Washington Post». Per il presidente Usa «Twitter sta completamente sopprimendo la libertà di parola ed io non consentirò che accada!».

Trump attacca Obama

Trump ha anche attaccato Obama, dopo che lui stesso è finito al centro delle polemiche per aver giocato a golf nel fine settimane del Memorial Day, in cui sono stati ricordati anche i morti per Covid-19. «Obama non è stato forse sorpreso mentre giocava a golf in un campo in Virginia, nonostante sua moglie Michelle avesse invitato la gente a stare a casa, prima e dopo la sua partita, in un importante messaggio di pubblico servizio? Completamente due pesi e due misure», ha detto il presidente.

America Latina

Perù | Una donna durante il funerale di un parente morto per il Covi-19, Perù

Nelle ultime ore in America Latina sono stati registrati +32mila casi e +1900 morti, i contagi totali salgono a 798.553, le vittime a 43.304, secondo i dati dell’agenzia di stampa Ansa. Il Brasile rimane il Paese più colpito (391.222 casi, 24.512 morti), seguono Perù (129.751 e 3.788) e Cile (77.961 e 806).

Perù

In particolare in Perù nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.772 nuovi casi, ma così tanti. Il totale dei contagi sale a 129.751. I morti hanno raggiunto i 3.788, +159 nella giornata di ieri.

