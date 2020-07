Coronavirus, tutte le notizie della notte – Altro giorno nero per gli Usa: più di 47 mila nuovi contagi. Fauci: «I nuovi focolai minacciano tutto il Paese»

A preoccupare il massimo esperto di malattie infettive negli Stati Uniti sono i focolai che si stanno sviluppando negli Stati del Sud e dell’Ovest del Paese. Situazioni che rischiano di vanificare gli sforzi fatti finora per contenere i contagi. In America Latina, il Brasile registra un numero sempre più stabile di casi, ma con una crescita costante di oltre 30 mila ogni giorno

Toccano quota 10,4 milioni i casi nel mondo di Coronavirus secondo i dati della Johns Hopkins University, mentre il totale delle vittime è ormai oltre 510.632. In testa alla classifica ci sono gli Stati Uniti con 2,6 contagi, seguiti dal Brasile con 1,4 casi e la Russia con quasi 647 mila. Dopo Usa e Brasile, il dato peggiore sotto il profilo dei morti è quello nel Regno Unito con 43.815 decessi, seguito dall’Italia, quarto Paese più colpito dai decessi per la pandemia, con 34.767 morti.

Usa

Per la quarta volta in sette giorni, gli Stati Uniti registrano un nuovo record quotidiano di casi di Coronavirus: più di 47 mila in un solo giorno. In totale nel Paese i contagi sono saliti a 2,6 milioni, nel giorno in cui l’infettivologo Anthony Fauci ha messo in guardia il Congresso americano sul rischio che i casi giornalieri possano raddoppiare arrivando a 100 mila al giorno se gli attuali focolai non venissero contenuti.

A preoccupare sono le cifre sempre più in crescita negli Stati del Sud e dell’Ovest, che secondo Fauci «mettono a rischio l’intero Paese». L’aumento di nuovi casi nelle ultime due settimane è stato dell’80%, secondo l’analisi del New York Times. «Non posso fare una previsione accurata, ma sarà molto inquietante – ha detto Fauci al Congresso – perché quando hai un’epidemia in una parte del Paese, altre parti che stanno facendo bene, sono comunque vulnerabili».

America Latina

La pandemia continua a crescere con forza in America Latina, dove sono stati registrati 46.357 nuovi casi, per un totale di 2,5 milioni, e 2.510 decessi, portando il totale delle vittime a 116.199. In Brasile, Paese più colpito dell’area, l’andamento dei dati sembra stabilizzarsi, ma con un ritmo di crescita ancora sostenuto. Secondo il ministero della Salute brasiliano, i nuovi casi nell’ultimo giorno sono stati 33.846, 1,4 milioni in tutto, mentre i morti sono stati 1.280, ormai vicini ai 60 mila dall’inizio della pandemia, 59.594. Dopo il Brasile segue il Perù con 285.213 casi e 9.677 decessi e il Cile con 279.393 contagi e 5.688 morti.

