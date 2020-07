Coronavirus in Lombardia, in diminuzione i contagi con meno tamponi. Preoccupa Milano

Il bollettino dell’11 luglio

L’andamento del Coronavirus in Lombardia registra una rilevante diminuzione dei contagi: oggi i casi in più sono +67. Un aumento modesto, se si considera che ieri la crescita era stata di +135 e due giorni fa di +119. Non tutti i contagi sono uguali, fortunatamente, tra l’altro. Come da tempo evidenziano le statistiche regionali, c’è una parte, che in questo caso sfiora la metà del totale di oggi, di «debolmente positivi», 25, ai quali vanno affiancati quelli risultati positivi al virus solo a seguito di test sierologici (21) e, infine le persone ricoverate con sintomi gravi. Oggi, gli attualmente positivi sono 8.212. Stabile il numero dei morti che oggi sono 4 contro i 6 di ieri: il giorno prima erano 5. Il numero dei decessi, quindi, è salito a 16.740.

Si riduce la pressione sulle strutture sanitarie visto che oggi sono guarite persone, 198, mentre attualmente ne sono ricoverate 173, dunque -17 se confrontiamo il dato con i numer di ieri. Più o meno costante la situazione per l’isolamento domiciliare, che interessa ancora 8.010 persone. Stessa cosa purtroppo, anche se siamo lontani dai numeri dell’emergenza, per le terapie intensive dove si registrano 29 pazienti contro i 27 di ieri (-2). Sale a 1.133.387 il numero complessivo dei tamponi fatti in Lombardia: nelle ultime 24 ore ne sono stati eseguiti 7.055, non molti se si pensa che ieri erano stati invece 11.505. Al momento, dividendo i dati per singole province, la più preoccupante è proprio Milano, dove i casi sono +26 (ieri +17 ) mentre a Milano città ci sono stati +15 positivi contro i +9 di ieri.

Le province

Questi, invece, i casi di contagio suddivisi per ogni provincia:

Bergamo (+5)

(+5) Milano (+26) di cui +15 a Milano città

(+26) di cui +15 a Brescia (+16)

(+16) Mantova (+3)

(+3) Cremona (+2)

(+2) Como (+8)

(+8) Monza e Brianza (+3)

(+3) Varese (+2)

(+2) Lecco (+4)

(+4) Lodi (+4)

(+4) Sondrio (0)

(0) Pavia (0)

Foto in copertina di repertorio: Ansa

