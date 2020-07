De Luca attacca Salvini sul convegno negazionista: «Da lui un messaggio di totale irresponsabilità» – Il video

Dopo lo scontro sul focolaio di Mondragone e quello per i festeggiamenti della vittoria del Napoli in Coppa Italia, il nuovo fronte della lite Vincenzo De Luca-Matteo Salvini riguarda l’ormai celebre «convegno negazionista». Il governatore della Campania si unisce alla voce dei critici del comportamento di chi ha partecipato all’appuntamento. E in particolare su Salvini dice: «Da lui messaggio di totale irresponsabilità», in riferimento all’episodio in cui il leghista si è rifiutato, nonostante l’invito, a indossare la mascherina e ha definito il saluto con il gomito «la fine della specie umana».

Intanto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ha annunciato che è stata avviata un’istruttoria sul rifiuto del leghista di usare dispositivi di protezione. «I senatori questori hanno avviato una istruttoria sull’episodio verificatosi ieri nella biblioteca del Senato», ha detto Casellati.

