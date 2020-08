Furbetti del bonus, l’Inps è pronto a svelare i nomi dei deputati coinvolti

L’Inps è pronto a svelare i nomi dei deputati che hanno beneficiato del bonus previsto dal governo in piena emergenza Coronavirus per i lavoratori autonomi. Stando a quanto riporta Repubblica, l’Inps potrebbe inoltrare i nominativi a Montecitorio già oggi, 12 agosto, non appena dovesse pervenire la richiesta del presidente della Camera Roberto Fico.

Tridico accerchiato. Ma Salvini: «Io non faccio processi a nessuno»

Il presidente dell’istituto, Pasquale Tridico, si trova sotto un pressing crescente da parte di opinione pubblica e ambienti della politica che ne chiedono le dimissioni. Non Matteo Salvini, che si è limitato a dire: «Non faccio processi a nessuno e guardo in casa mia, se qualcuno sbaglia in casa mia sono assolutamente inflessibile». A questo proposito, il leader della Lega ha spiegato: «Io ho dato indicazione che chiunque abbia chiesto o incassato il bonus sia sospeso e, in caso di elezioni regionali imminenti, non ricandidato».

Il via libera del Garante per la Privacy

La situazione relativa alla pubblicazione dei nomi dei deputati coinvolti nella vicenda si è sbloccata dopo che il Garante per la Privacy – come era stato anticipato da Open – è intervenuto, dando il via libera, nel pomeriggio dell’11 agosto. L’intervento è arrivato a poche ore dalle dichiarazioni della vice presidente dell’Inps, Maria Luisa Gnecchi, che al Corriere della Sera aveva passato la palla all’Authority: «A pronunciarsi deve essere il Garante della privacy», aveva dichiarato.

Leggi anche: