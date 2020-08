A poche ore dalla convention dem spuntano nuove foto di Bill Clinton massaggiato da una delle accusatrici di Epstein

Nuove foto di Bill Clinton mentre si fa fare un messaggio al collo da una delle accusatrici di Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere a New York dopo la condanna per abusi sessuali e sfruttamento internazionale della prostituzione di minorenni. E spuntano proprio in questo momento, a poche ore dall’intervento dell’ex presidente americano alla convention democratica in corso in questi giorni che giovedì “incoronerà” Joe Biden candidato alle presidenziali di novembre.

Le foto, pubblicate dal Daily Mail, sono di otto anni fa, del 2002. Nelle immagini c’è Bill Clinton, allora 56 anni, seduto mentre Chauntae Davies, che all’epoca aveva 22 anni, gli fa un messaggio al collo dopo un viaggio sul Lolita Express, l’aereo privato di Epstein.

A inizio agosto, in alcuni documenti sul caso era emerso che per la prima volta una testimone chiave aveva confermato di aver visto l’ex presidente degli Stati Uniti, sull’isola del miliardario. Sarebbe andato lì accompagnato da due ragazze.

In copertina EPA/ALYSSA POINTER | L’ex presidente USA Bill Clinton ad Atlanta, Georgia, USA, 30 luglio 2020.

