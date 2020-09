Test sierologici obbligatori per prof e personale scolastico, stretta di De Luca in Campania: «Temperatura a scuola, poco credibile prenderla a casa»

Il monitoraggio dei contagi per le scuole campane sarà obbligatorio per tutti i dipendenti, a differenza di quanto stabilito dal ministero dell’Istruzione

In Campania i test sierologici riservati a docenti e personale non docente saranno obbligatori. Mentre nelle altre regioni il monitoraggio dei contagi di Coronavirus in vista del ritorno a scuola è previsto in forma volontaria, il presidente della Compania Vincenzo De Luca ha annunciato che «lo screening sierologico per tutto il personale scolastico sarà obbligatorio». Durante un evento a Salerno, De Luca ha spiegato che la Regione ha approvato un «piano per lo screening che consentirà di affiancar il lavoro dei medici di medicina generale e di avere i tamponi con i risultati definitivi già entro le 24 ore».

Il piano di screening in Campania sarà affiancato anche dall’arrivo negli istituti scolastici dei termoscanner, per la rilevazione della temperatura direttamente all’ingresso delle scuole: «Perché ci è parsa poco credibile l’idea del ministro di misurare la temperatura degli alunni a casa – ha aggiunto De Luca – Credo che tutti quanti noi sappiamo come rivive nelle famiglie alle 7:30 del mattino».

