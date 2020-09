Multa da mille euro per Federico Fashion Style, il parrucchiere dei vip da un milione di follower con un listino prezzi poco trasparente

Si chiama Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, ed è il parrucchiere dei vip. Ma questa volta non sono le sue acconciature a fare notizia. Lauri è stato multato dalla polizia locale di Roma per scarsa trasparenza sul listino dei prezzi. Dovrà pagare mille euro di sanzione amministrativa. Tutto nasce da un esposto presentato dal Codacons al comando di polizia locale di Roma in cui si chiedeva di svolgere accertamenti sui prezzi praticati al pubblico nei saloni dell’hair stylist. Così gli agenti hanno svolto un sopralluogo nel salone di bellezza, all’interno della Rinascente di via del Tritone, provvedendo subito a sanzionarlo.

Un milione di follower e tre saloni di bellezza

Un artista, più che un semplice parrucchiere, a cui si irivolgono diverse donne dello spettacolo per la cura dei propri capelli. Solo su Instagram Federico Fashion Style ha la bellezza di un milione di follower: la sua fama, infatti, gli ha consentito di aprire tre saloni di bellezza, uno ad Anzio e gli altri due a Roma e Milano. Lui, protagonista de Il Salone delle Meraviglie su Real Time, è un treno che viaggia spedito ma che, ogni tanto, fa parlare di sé.

La cliente che si è rifiutata di pagare il trattamento

A giugno una cliente si è rifiutata di pagare un trattamento per i capelli, delle extension, poiché lo riteneva troppo costoso (si parla di 5.000 euro). Un conto salato secondo la donna che, stando alla difesa del suo parrucchiere, era a conoscenza dei prezzi. Un diverbio che ha richiesto l’intervento degli agenti del commissariato di Anzio che hanno riportato la calma. Alla fine Federico Lauri e la cliente si sono accordati per una somma di 1.500 euro.

La positività al Coronavirus

A fine agosto il parrucchiere dei vip scoprì di essere positivo al Coronavirus grazie a un tampone eseguito di ritorno da una vacanza in Sardegna. Fu lui stesso ad annunciarlo sui social.

Poi, poco tempo dopo, la buona notizia: negativo al tampone del Covid-19. Un «tunnel», come lo ha definito lui stesso, da cui è uscito sano e salvo. In un post, sempre su Instagram, ha invitato i suoi follower a non essere superficiali, a indossare la mascherina e a mantenere il distanziamento sociale.

